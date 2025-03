Messinatoday.it - Serie A2, sfida da dentro o fuori per il Messina Futsal sul campo del Sammichele

Leggi su Messinatoday.it

Partita daper il, chiamato a fare risultato sabato in casa delper alimentare le possibilità di salvezza inA2 di calcio a 5. La partita, valida per la 10^ giornata di ritorno della regular season, inizierà, in contemporanea con le altre in.