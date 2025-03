Serie A out Thauvin | le ultime su Fiorentina e Bologna

Leggi su .com

(Adnkronos) – Udinese, outGrosse novità in casa Udinese. Floriannon sarà convocato per la trasferta in programma domenica contro l’Inter. L’annuncio è arrivato direttamente da Runjaic: “ha bisogno di ancora un pochettino di tempo, durante la settimana ha provato a correre per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana. Chi al posto die Sanchez? Ci sono queste due assenze ma ho più soluzioni, ci sono delle idee, lasciatevi sorprendere da come giocheremo. Questa è la situazione, sappiamo quale sia,è un giocatore da sostituire, abbiamo tante possibilità per farlo”. Solet invece dovrebbe recuperare ed essere al centro della difesa., Colpani non convocato Raffaele Palladino ha tutta la rosa a disposizione in vista del match in programma domenica contro l’Atalanta.