Lapresse.it - Serie A, nove giornate senza sosta: da Scudetto a salvezza è ancora tutto aperto

InA è il momento della resa dei conti per una corsainterruzioni lunga. Dalla corsaalla zona Champions passando per la lotta. Alla ripresa del campionato dopo ladelle Nazionali i giochi sono aperti e d’ora in poi ogni passo falso potrà risultare fatale. Prima dellaper le Nazionali, l’Inter vincitrice a Bergamo contro l’Atalanta ha dato una bella scossa alle ambizioni tricolori ritrovandosi con un vantaggio di tre punti sul Napoli, frenato a Venezia.Il tour de force dell’Inter di Inzaghi che sogna il TripleteMa il calendario che avrà di fronte la squadra campione d’Italia non è dei più agevoli anche perché si intreccia con un percorso ancor più intasato dal fatto che la squadra di Inzaghi, che non nasconde di ambire al Triplete, è impegnata siain Coppa Italia che in Champions.