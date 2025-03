.com - Serie A 2024/2025, 30ª giornata: dove vederla e le probabili formazioni

Leggi su .com

Il campionato di/25 entra nel vivo con la 30esima, che apre ufficialmente l’ultima parte di stagione. Si gioca tra sabato 29 e lunedì 31 marzo, in un turno che promette spettacolo ed equilibrio, tra lotta per lo scudetto, rincorsa alla Champions League e salvezza.Spiccano due grandi sfide nel programma del weekend: Fiorentina-Atalanta e il big match del Maradona tra Napoli e Milan.Indicevedere la 30esimadiAFocus match e30esimaAComo – Empoli (sabato 29/3 ore 15:00)Venezia – Bologna (sabato 29/3 ore 15:00)Juventus – Genoa (sabato 29/3 ore 18:00)Lecce – Roma (sabato 29/3 ore 20:45)Cagliari – Monza (domenica 30/3 ore 12:30)Fiorentina – Atalanta (domenica 30/3 ore 15:00)Inter – Udinese (domenica 30/3 ore 18:00)Napoli – Milan (domenica 30/3 ore 20:45)Verona – Parma (lunedì 31/3 ore 18:30)Lazio – Torino (lunedì 31/3 ore 20:45)Conclusioni 30esimavedere la 30esimadiAEcco la programmazione delle partite in diretta su DAZN, Sky e NOW:Sabato 29 marzoComo-Empoli ore 15:00 DAZNVenezia-Bologna ore 15:00 DAZNJuventus-Genoa ore 18:00 DAZNLecce-Roma ore 20:45 DAZN/Sky/NOWDomenica 30 marzoCagliari-Monza ore 12:30 DAZNFiorentina-Atalanta ore 15:00 DAZNInter-Udinese ore 18:00 DAZN/Sky/NOWNapoli-Milan ore 20:45 DAZN/Sky/NOWLunedì 31 marzoVerona-Parma ore 18:30 DAZNLazio-Torino ore 20:45 DAZNFocus match e30esimaAComo – Empoli (sabato 29/3 ore 15:00)Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret, Perrone; Strefezza, Cutrone, DiaoEmpoli (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; KouaméVenezia – Bologna (sabato 29/3 ore 15:00)Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Doumbia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, FilaBologna (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; DallingaJuventus – Genoa (sabato 29/3 ore 18:00)Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Yildiz; VlahovicGenoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Matturro, Vasquez; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; PinamontiLecce – Roma (sabato 29/3 ore 20:45)Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, MorenteRoma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; DovbykCagliari – Monza (domenica 30/3 ore 12:30)Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zortea, Mina, Palomino, Luperto; Adopo, Prati; Felici, Viola, Augello; PiccoliMonza (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota CarvalhoFiorentina – Atalanta (domenica 30/3 ore 15:00)Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, KeanAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De KetelaereInter – Udinese (domenica 30/3 ore 18:00)Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, CorreaUdinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Zemura; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Davis, LuccaNapoli – Milan (domenica 30/3 ore 20:45)Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, LukakuMilan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; AbrahamVerona – Parma (lunedì 31/3 ore 18:30)Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, SarrParma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Man, Bonny, AlmqvistLazio – Torino (lunedì 31/3 ore 20:45)Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; PedroTorino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; AdamsConclusioni 30esimaALa trentesimadiA offre sfide cruciali per la classifica, con incroci tra squadre in cerca di gloria europea e club coinvolti nella lotta salvezza.