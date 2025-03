Udinetoday.it - Sereni Orizzonti: strutture green e domotica assistenziale per il futuro delle Rsa

Il gruppo, di proprietà di Massimo Blasoni, si conferma il secondo gruppo in Italia nel settore della costruzione e gestione di residenze per anziani, con 91e più di 6mila posti letto in Italia e all'estero. Il gruppo chiude il 2024 con ricavi complessivi di circa 240.