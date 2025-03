Unlimitednews.it - Sempre più donne al volante, le quote rosa superano il 41%

ROMA (ITALPRESS) – Cresce la presenza femminile nel mercato italiano dell’auto. Secondo l’ultima analisi dell’Unrae, lerappresentano il 41,7% delle immatricolazioni di autovetture nuove nel 2024, in crescita rispetto al 40,6% del 2023. Anche nel mercato dell’auto usata la quotaconferma una tendenza di incremento consolidata, attestandosi al 39%. Lungo lo stivale il Centro Italia registra una maggiore incidenza di acquisti da parte dellerispetto alle altre aree geografiche. Il prezzo medio ponderato delle auto nuove scelte dalleè generalmente inferiore rispetto a quello degli uomini, e nel 2024 si è stabilizzato a circa 24.500 euro contro i 30.600 di quello maschile. Per quanto riguarda le preferenze di mercato, lemostrano un maggiore interesse per i segmenti A e B e per i SUV.