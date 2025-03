Superguidatv.it - Segreti di famiglia, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile: Ilgaz interroga Murat e fa una scoperta clamorosa

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulla piattaforma Mediaset Infinity viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turcadi. Cosa accadrà nelle puntate dal 31al 42025? Scopriamolo insieme.di, trame al 4Proseguono le indagini per scoprire chi ha ucciso Engin.cercherà in ogni modo di arrivare alla verità, per poter scagionare definitivamente sua moglie Ceylin e assicurare il vero colpevole alla giustizia. Nel corso dei prossimi episodi della dizi turca l’avvocato interrogheràin carcere, cercando di ottenere risposte cruciali per le indagini in corso.La sua visita al detenuto gli permetterà di scoprire più di quanto avesse creduto. Non soloscoprirà chesta coprendo qualcuno, ma resterà anche visibilmente sorpreso nell’apprendere che Seda e Lacin si saranno recati a fargli visita in prigione.