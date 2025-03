Ilfattoquotidiano.it - Segnali negativi dai consumatori Usa. Confermato il forte calo della fiducia in marzo. Giù Wall Street

cala nettamente ladeistatunitensi. L’indice didei, elaborato dall’Università del Michigan, è calato del 12% a 57 punti dai 64,7 di febbraio. Si trattaterza flessione mensile consecutiva. Scende del 28,2% rispetto ai 79,4 punti deldi un anno fa. “L’indice delle aspettative è crollato di un precipitoso 18% e ora ha perso più del 30% dal novembre 2024.Ildi questo mese riflette un chiaro consenso tra tutti gli schieramenti demografici e politici; i repubblicani si sono uniti agli indipendenti e ai democratici nell’esprimere un peggioramento delle aspettative rispetto a febbraio per quanto riguarda le finanze personali, le condizioni degli affari, la disoccupazione e l’inflazione”, si legge nel report.I“continuano a preoccuparsi per il potenziale di sofferenza in seguito agli sviluppipolitica economica.