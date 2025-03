Section 8 | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

8: ladeldelIn stile vecchia scuola come und’azione può essere,8 non punta in alto con la complessità dei personaggi, ma fa quello che si propone di fare e lo fa bene. Christian Sesma ha dimostrato talento nel soddisfare gli appassionati di questo genere. Con un budget e delle risorse limitate, Sesma gioca quindi d’astuzia, non si prende troppi impegni e mantiene ciò che promette con questoincentrato sulla vendetta. Pur mantenendo tutto il più semplice e lineare possibile,8 è però spesso una corsa sfrenata con un colpo di scena dopo l’altro. E anche se i colpi di scena non sono particolarmente imprevedibili, sembrano possedere una duplice qualità, poiché ogni colpo di scena può portare in più direzioni.La trama di8Cinque anni prima, a Mosul, in Afghanistan, un gruppo di soldati cadde in un’imboscata mentre cercava di eliminare una base talebana.