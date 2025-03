Lanazione.it - Seconda edizione della Mostra del disco: vinili e fumetti all'Ippodromo del Visarno

Tutto pronto per ladel’, un evento imperdibile per tutti gli appassionati die musica. L’appuntamento è per domani e domenica 30 marzo (orario 10-19, biglietto: 3 euro) all’del, dove collezionisti, curiosi e amantimusica potranno immergersi in un’esperienza unica tra oltre 25mila dischi in vinile e cd proposti da trenta espositori provenienti da tutta Italia.45 e 33 giri, cd e dvd musicali: il paradiso del collezionista e dell’appassionato di buona musica si compone di ben cento metri lineari di esposizione dove si possono trovare anche esemplari per gli appassionatidance con i mix che hanno segnato un’epoca. A rendere ancora più speciale questasarà la presenza dello ’Spazio fumetto’ con 10 espositori qualificati e 50 metri di esposizione dedicati a, manga e libri.