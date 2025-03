Game-experience.it - Sea of Thieves, RARE e Bungie annunciano un crossover a tema Destiny 2

Leggi su Game-experience.it

L’universo piratesco di Sea ofsi fonde con la fantascienza di2 grazie ad uninatteso.hanno annunciato ufficialmente questa collaborazione, che porta nell’universo del franchise Microsoft una serie di nuovi elementi estetici ispirati a. L’aggiornamento, disponibile da oggi su tutte le piattaforme, include oggetti cosmetici a“Lightbearer”, con navi, armi e costumi che richiamano i Guardiani di. Il progetto, frutto di un lavoro iniziato nel 2023, dimostra come due universi apparentemente distanti possano unirsi in modo armonioso, esaltando il senso di cooperazione e appartenenza a un equipaggio che caratterizza entrambi i titoli.Il, annunciato su Xbox Wire, introduce una gamma di personalizzazioni esclusive acquistabili nel Pirate Emporium, tra cui una bandiera con il logo di2, vele e polena a forma di Spettro, effetti cosmici per il fuoco dei cannoni e un set di costumi ispirati al Ramingo.