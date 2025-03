Justcalcio.com - “Se non fosse per la cocaina, avrei potuto facilmente vincere la palla d’oro”

2025-03-28 10:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Adrian MutuCalciatore rumeno che era considerato uno dei migliori attaccanti del mondo e che ora cerca di avere successo come allenatore nel Olio di Ploie?tiRivedi ancora una volta i problemi extra -economici che hanno condannato la loro carriera sportiva.“Ladi Snifar quando ero a Chelsea era la decisione peggiore cheprendere nella mia carriera. Ero solo in Inghilterra e triste, ma nemmeno la depressione che ho attraversato poteva giustificare le mie azioni. Il Chelsea, ovviamente, avevo zero tolleranza con il mio problema di droga. Ho fatto un errore di 46 anni. giocatore in un’intervista concessa a ‘Il telegrafo ‘.Le cattive decisioni che ho preso mi hanno deviato su quella strada e oggi cerco di non biasimarmi troppo per questoAdrian MutuNella tua chala con dAni gil L’ex di Arge? Pite?ti, Dinamo de Bucarest, Inter de Milan, Hellas Verona, Parma, Chelsea (ha pagato più di 22 milioni per lui)Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul Ploie?ti, Pune City e Targu Mure? hanno condiviso che “Ero solo ed ero molto giovane, ma penso che in quel momento ero uno dei migliori giocatori di calcio del mondo.