Notizie.com - Se hai un libretto Poste occhio: come evitare che diventi dormiente, ci perdi i soldi

Leggi su Notizie.com

Capita che ci si dimentichi di possedere unpostale. Che cosa succede se lo strumento di risparmio diventa “”?Si sente spesso parlare di vecchi libretti postali dimenticati che, ritrovati dopo parecchi anni dai titolari o dagli eredi, rivelano delle grosse sorprese. Tali libretti potrebbero per esempio contenere delle belle somme, con il deposito iniziale lievitato grazie agli interessi maturati nel tempo. Il problema, in questi casi, è riscuotere la liquidità.Se hai unche, ci(Foto:Italiane) – notizie.comUnpostale diventa “” quando non viene movimentato per più di dieci anni, rivela un saldo superiore a 100 euro e non è soggetto a blocchi operativi oppure a procedimenti legali.