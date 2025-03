It.insideover.com - Se fai vedere le macerie di Gaza con un drone muori. Israele perseguita e uccide i drone journalist nella Striscia

Ladiè uno dei luoghi più pericolosi al mondo sia per la popolazione civile, sia per chi racconta quello che accade., fin dal 7 ottobre 2023, non ha mai permesso – solo un paio di eccezioni- a giornalisti internazionali di accedere alladi. Così, centinaia di giovani ragazzi e reporter palestinesi hanno raccontato in maniera indipendente il genocidio di, diventando loro stessi, con i loro profili social, il media dove raccontare.Le forze di difesa israeliane (IDF) oggi rendono difficile raccontare in modo accurato gli eventi. Questo perchèi giornalisti deliberatamente. Oggi sono oltre 210 i reporter uccisi dall’IDF. Quattro giornalisti sono stati uccisi solo questa settimana. Qui puoi leggere la nota del nostro editore sull’uccisione del giovane giornalista di Palestine Today Mohammad Mansour, bersagliato da un missile IDF.