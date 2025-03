Lanazione.it - Scuole di Medicina. Metà posti non assegnati: "Ma le vecchie divisioni non sono più realistiche"

L’impossibilità di praticare la libera professione e la mancanza di una prospettiva di carriera influiscono sicuramente e tanto, ma non posda sole spiegare la mancanza di immatricolazioni di alcunespecialistiche di area medica. Un problema nazionale del sistema formativo universitario e ancora più del sistema sanitario pubblico che di quei medici specialisti non può fare a meno. E un problema anche per la realtà senese: l’Università di Siena ha 33di specializzazione medica - più quella di chirurgia vascolare al momento non attiva per mancanza di uno dei due docenti, requisito di idoneità – e su 278disponibili, coperti da borsa di studio, quest’anno ne ha143, poco più della. Dopo il concorso fatto nell’estate e i vari scorrimenti della graduatoria nazionale, cisenza iscritti all’anno in corso: insieme allad’emergenza-urgenza (Pronto soccorso e 118), che ha visto non assegnate tutte le sue 34 borse di specializzazione,in questa situazione anche Anatomia patologica (5 contratti di formazione),interna (10), Patologia e biochimica clinica (5 borse).