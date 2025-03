Scuola stretta sui “diplomifici” approvata in Cdm | cosa cambia per chi vuole recuperare gli anni persi

Leggi su Fanpage.it

Non si potranno più fare 4un 1, la pagella elettronica e il registro online saranno obbligatori e le scuole paritarie potranno attivare solo una classe collaterale per indirizzo. Sono alcune delle principali novità previste dalle norme 'anti-diplomifici' approvate oggi in Cdm e illustrate dal ministro Valditara.