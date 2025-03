Ilgiorno.it - Scuola primaria. Chiuse mensa e due palestre

Una verifica dei vigili del fuoco sugli impianti di emergenza ha vietato l’utilizzo discolastiche alladi via Colombo: si prevedono settimane di disagi per gli alunni e le associazioni che utilizzano gli impianti sportivi. Da ieri è in vigore la prescrizione dei vigili del fuoco che rende di fatto inagibilie le due. "Al provvedimento si è arrivati dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, che nel pomeriggio di mercoledì hanno evidenziato alcune irregolarità soprattutto per quanto riguarda il funzionamento degli impianti di illuminazione" si legge in un comunicato diffuso ieri dall’Amministrazione comunale di Barlassina. "Una cosa inaspettata, una brutta sorpresa alla quale cercheremo di porre rimedio in tempi rapidi anche se temo che sarà necessaria qualche settimana" ha aggiunto il sindaco Paolo Vintani.