Repubblica.it - Scuola, oggi la stretta di Valditara sui diplomifici. E una norma per assumere i docenti idonei

Le novità nel Consiglio dei ministri. A breve anche il decreto sull’arresto in flagranza per chi aggredisce prof e presidi. Nuove regole per l’accesso a Medicina: si potrà tentare per tre volte