Scrittore a novantasei anni. La guerra, gli scioperi, la politica. Il libro dell’ex sindaco Bonfanti

"A quell’epoca in casa mia c’era il ritrovo segreto delle persone antifasciste". È l’ultima frase di pagina 17, quella che chiude il primo capitolo, tutto dedicato alla sua infanzia di bambino nato nel 1929 e che all’epoca certo non pensava di diventare. Però poi è successo nel 1980, per ben due mandati. Di questo e della sua vita l’ex primo cittadino di Monsummano Marcellone parlerà sadomani pomeriggio alle 17, alla biblioteca Giuseppe Giusti, durante la presentazione del suo. Il volume, dal titolo "La storia di una vita", è stato scritto alla veneranda età di 96con la collaborazione della dottoressa Tiziana Ciattini e pubblicato da Nuove Esperienze., com’è stata la sua vita? "Piena. Ero figlio di mezzadri durante il fascismo. Poi sono diventato sindacalista per gli alimentaristi e i chimici, avevo aziende come il Maltagliati e la vetreria di Pescia".