Iltempo.it - Scossa di magnitudo 7.7 con epicentro in Myanmar. A Bangkok crolla un grattacielo

Panico nel Sud-Est asiatico. Un fortissimo terremoto di7,7 della Scala Richter ha colpito oggi la parte centrale del. Lo ha reso noto l'Usgs, l'istituto geologico americano, secondo cui l'del sisma è stato localizzato 16 chilometri a nordovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia. Il sisma è stato avvertito anche in Thailandia, dove in seguito alla fortesono stati evacuati uffici e negozi ae nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan. Un edificio in costruzione di circa 30 piani èto: fonti mediche locali hanno riferito che 43 operai sono intrappolati sotto le macerie. Le immagini sono impressionanti. #ÚLTIMAHORA I Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 conen #Myanma (Birmania) sacude varios países, entre ellos, Bangladesh, India, Laos y Tailandia.