Scorte di cibo e coltellini svizzeri la Ue prepara il kit di sopravvivenza

La Commissione Ue e l’Alta rappresentante Kaja Kallas hanno lanciato la “Strategia Ue per lazione per sostenere gli Stati membri e migliorare la capacità dell’Europa di prevenire e rispondere alle minacce emergenti, tra cui tensioni e conflitti geopolitici, minacce ibride e cybersecurity, manipolazione e interferenza di informazioni straniere, cambiamenti climatici e catastrofi naturali”. L’obiettivo è affrontare l’attuale instabilità geopolitica globale, la minaccia rappresentata dalla Russia, l’incertezza sul sostegno degli Stati Uniti e il crescente numero di disastri naturali.Il piano è stato ufficialmente presentato mercoledì 26 marzo, ma il quotidiano spagnolo El País ne aveva già visionato una bozza. L’attenzione mediatica si è concentrata soprattutto sulla richiesta dell’Ue alle famiglie dei Paesi membri di dotarsi diessenziali di acqua,e medicinali per affrontare almeno tre giorni di emergenza.