Milano - La, rinomato salume italiano, è apprezzata per il suo sapore delicato e il basso contenuto di grassi. Tuttavia, pochi conoscono i dettagli del suo processo produttivo e gli ingredienti impiegati.? Origini e tipologie di carne utilizzate Tradizionalmente, laè prodotta con carne bovina, in particolare utilizzando tagli magri e pregiaticoscia del bovino, come la punta d'anca, la sottofesa e il magatello. Questi tagli, privi di grasso e nervi, garantiscono la qualità del prodotto finale. Sebbene lasia tipicamente associata alla carne bovina, esistono varianti realizzate con carni diverse, tra cui cavallo, cervo e persino maiale. In Italia, laValtellina IGP è la più nota, prodotta esclusivamente nella provincia di Sondrio con carne di bovini di età compresa tra i 18 mesi e i quattro anni.