Scoperto il circuito che porta a mangiare "per piacere"

AGI - Ilcerebrale che produce dopamina potrebbe essere responsabile dell'alimentazione edonistica, legata al nutrirsi per ildelle sensazioni derivanti dall'atto piuttosto che per reale necessità. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati della McGill University. Il team, guidato da Zhenggang Zhu, ha utilizzato un modello murino per mappare i circuiti specifici delle cellule cerebrali. I risultati, commentano gli esperti, offrono spunti su come i farmaci agonisti del GLP-1 come la semaglutide influenzano la soppressione dell'appetito e perché cibi piacevoli e deliziosi possono prevalere sugli effetti di questi farmaci. Meccanismi dell'alimentazione edonistica e sazietà L'alimentazione edonistica, affermano gli scienziati, è la spinta a consumare per l'esperienza piacevole dele il gusto gradevole del cibo, piuttosto che per esigenze energetiche fisiologiche.