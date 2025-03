Abruzzo24ore.tv - Scoperta shock: furgone fermato con 67 pezzi di auto rubate in Abruzzo

Ancona - Unintercettato sull'A14 trasportava componenti di veicoli rubati, evidenziando un traffico illecito did'nell'area abruzzese.? Un Fiat Ducato è statoal casellostradale dell'A14 ad Ancona Nord da una pattuglia della polizia locale di Porto San Giorgio. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti 67 componenti appartenenti a otto veicoli: lamierati completi, cruscotti, piantoni dello sterzo, airbag, fanali e avantreni. I veicoli smontati includono unDucato, due Fiat Panda, due Fiat 500 e una Lancia Y, tutti sottratti nei giorni precedenti in. Il carico è stato sequestrato e due individui sono stati denunciati per ricettazione. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di furti d'che hanno colpito l'e il Molise.