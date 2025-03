Thesocialpost.it - Scontro frontale tra due auto, a bordi anche una bimba di soli 2 anni: schianto terribile

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15:30, a Casalmorano, sulla statale 498, a metà strada tra Casalmorano e Casalbuttano. In unotra due veicoli, una Hyundai e un’Audi, sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui unadi 2che viaggiava con i genitori. Gli altri feriti sono una ragazza di 21e due uomini di 23 e 33.Leggi: Furgone precipita giù dal viadotto, il dramma a28: l’incidente è spaventosoLa piccola, uno dei feriti più gravi, è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso, partito da Brescia e atterrato all’ospedale di Bergamo. Condizioni serieper i conducenti delle duecoinvolte. I duemobilisti sono stati trasferiti in codice rosso: uno all’ospedale di Cremona, dove è stato ricoverato un altro dei coinvolti con ferite meno gravi, e l’altro all’ospedale di Brescia.