Ilpiacenza.it - Scontro auto-moto sulla Statale 45, trasportato in elisoccorso un 17enne

Leggi su Ilpiacenza.it

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 15.30 di venerdì 28 marzo, a Cernusca di Travo, lungo la strada45 della Valtrebbia, si sono scontrate un’e una. Ferito il conducente della due ruote, un, che è stato soccorso dall’equipaggio della Pubblica Assistenza di.