Quotidiano.net - Scontrino beffa per il Ceo di Rayanair, ristorante gli fa pagare lo “spazio extra per le gambe”

Roma, 28 marzo 2025 – Immaginate di invitare a cena il Ceo di Ryanair. Immaginate di riservargli una serie di “confort” che voi considerate “normali” come: sediese, zona riservata, prenotazione. Immaginate di farglieli poi, questi confort, come fa, con voi quando volate, la compagnia aerea lowcost. Ecco. E’ capitato. E a mettere in atto questa dolce vendetta è stato un locale irlandese, il Luvida restaurant, che al termine della cena ha messo nellodi Michael O'Leary, il numero uno di Ryanair, una serie di voci “” che ha fattoall’amministratore delegato una serie didocumentando poi il tutto con foto dell’illustre ospite nel locale econ le voci. Ma andiamo con ordine. Il 21 marzo, come riporta lo, l’amministratore delegato di Ryanair, si è recato a cena in un locale di Navan, in Irlanda.