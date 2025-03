Thesocialpost.it - Scomparso da undici giorni, continuano le ricerche per Antonio Salvatore Preite

Sono ormaidi angoscia per la famiglia di, 65 anni, di Taurisano,nel nulla senza lasciare tracce. L’ultimo avvistamento risale al pomeriggio di lunedì 17 marzo, quando l’uomo è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza lungo la provinciale tra Miggiano e Taurisano. Da quel momento, però, non ci sono più stati segnali. Le, fino ad oggi, non hanno prodotto risultati, ma da ieri anche l’Esercito Italiano è intervenuto per intensificare le operazioni di ricerca.Le attività sono coordinate dalla Protezione Civile “Falchi del Salento”, con la partecipazione del Reggimento Cavalleggeri di Lodi e altri gruppi locali, tra cui vigili del fuoco, polizia, carabinieri e numerosi volontari. Questi ultimi, insieme a centinaia di cittadini che si sono alternati, hanno dato un supporto fondamentale.