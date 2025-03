Ilfattoquotidiano.it - Sciopero metalmeccanici, si lotta per il rinnovo del contratto e un orizzonte meno incerto: il governo batta un colpo

A Torino la manifestazione delle tute blu è grande e partecipata: al5000 persone, si dice. Scendo in piazza al loro fianco, insieme alle consigliere regionali di Alleanza Verdi Sinistra e altri esponenti locali delle opposizioni. Centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici stanno manifestando nelle principali città industriali del Paese.Il nodo più profondo è uno:re per un mondo in cui la produzione e il lavoro nel settore automotive possano esistere ancora, in cui si possa produrre l’auto del futuro. Un, in un presente in cui la corsa al riarmo sembra sostituire l’economia di guerra all’economia reale.Oggi, però, ihanno un problema ancora più urgente: ildele una controparte – Federmeccanica e Assistal – che, come in molti altri casi, rifiuta di rinunciare a parte del proprio profitto per venire incontro alle rivendicazioni dei lavoratori: più salario, stabilità dei rapporti di lavoro, diritti garantiti per lavoratrici e lavoratori degli appalti, riduzione di orario e più sicurezza sul lavoro.