Sciopero metalmeccanici in Italia: Cisl chiede rinnovo contratto

Oggi siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratoriche scioperano in tuttaper ildelnazionale. È inaccettabile che, dopo mesi di trattative interrotte, Federmeccanica e Assistal continuino a ignorare legittime richieste sindacali". Lo afferma sui social la segretaria generale della, Daniela Fumarola. "Ilcollettivo - sottolinea - è fondamentale per adeguare i salari al costo della vita, migliorare le condizioni di lavoro, generare e redistribuire crescita garantendo maggiore sicurezza, soprattutto negli appalti. Rifiutarsi di rinnovare significa mortificare la dignità, il valore e il ruolo di chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita del Paese in settori strategici. Chiediamo con forza la riapertura immediata del tavolo negoziale.