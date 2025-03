Lapresse.it - Sciopero metalmeccanici, il corteo a Milano

Leggi su Lapresse.it

Presidi e cortei in tutta Italia nella giornata diproclamata dalle organizzazioni sindacali dei: Fiom, Fim e Uilm al grido di ‘Senza contratto si sciopera’.I lavoratori hanno incrociato le braccia anche ae sono scesi in piazza per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, scaduto a giugno 2024. Alla manifestazione nel capoluogo lombardo, partita dalla Prefettura, hanno partecipato centinaia di persone.