Lapresse.it - Sciopero metalmeccanici del 25 marzo: migliaia di lavoratori in piazza

del settore metalmeccanico stanno manifestando in molte città italiane per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. In una nota congiunta di Fim, Fiom, e Uilm, i sindacati spiegano che la trattativa è bloccata dal 12 novembre scorso.Le ragioni dello“Noi abbiamo voluto continuare a manifestare e deciso di essere a Napoli e in Campania, realtà economiche importanti che però in questo momento stanno subendo una grande crisi industriale. Il nostro rinnovo contrattuale non è un semplice rinnovo, punta a porre un problema importante, quello della transizione ecologica, delle crisi industriali, temi dei quali purtroppo in questo momento il governo e le imprese non si stanno interessando”. Così il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, a Napoli per lonazionale per il rinnovo del contratto nazionale.