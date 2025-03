Agi.it - Sciopero dei metalmeccanici "riuscito". A Torino scendono in strada in 5 mila

AGI - "La straordinaria riuscita dellonazionale di 8 ore di oggi in tutta Italia ha visto centinaia di migliaia di metalmeccaniche emanifestare nelle principali città industriali del Paese da nord a sud. Con oggi sono 24 le ore dicomplessivamente realizzate dalle lavoratrici e dai lavoratori per riaprire la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro". Lo dichiarano Ferdinando Uiliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm. "Esprimiamo soddisfazione per la riuscita dello- proseguono i leader delle sigle dei- e ringraziamo le delegate e i delegati e tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno dato una grande prova di partecipazione, forza e intelligenza di fronte alla rottura del tavolo di confronto con Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica.