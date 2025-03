Oasport.it - Sci alpino, la stagione dell’Italia maschile. Aggrappata ancora ai senatori, il futuro di gigante e slalom preoccupa

Con lodelle finali di Sun Valley è andata in archivio la Coppa del Mondodi scied è tempo di un bilancio per una squadra azzurraai suoi veterani, vere e proprie certezze, ma che fain unmolto vicino, con i dubbi su chi potrà e saprà prendere il testimone, con un ricambio generazionale che non c’è stato e con i giovani che al momento latitano.Giusto dividere per scompartimenti questaal, mettendo da una parte la velocità e dall’altra le discipline tecniche. In discesa e superG l’Italia ha prima trovato un meraviglioso Mattia Casse, che finalmente ha coronato il sogno della prima vittoria in carriera, ottenuta poi sulle nevi di casa in Val Gardena, e poi si è affidata al suo grande capitano, quel Dominik Paris che si è acceso forse troppo tardi, ma che è comunque tornato sul gradino più alto del podio per due volte a Kvietfjell.