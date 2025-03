Oasport.it - Sci alpino, la stagione dell’Italia femminile. Brignone riscrive la storia, Goggia sul podio nella generale ed il futuro è di Collomb

Leggi su Oasport.it

Cala il sipario sulla Coppa del Mondodi scie si chiude così unamemorabile per l’Italia ed in particolare per Federica. La squadra azzurra si è assicurata la vittoriaclassifica per nazioni ed ovviamente gran parte del merito va dato a quello che è riuscita a fare la valdostana. Un 2024/2025 semplicemente trionfare per l’azzurra, che ha chiuso con 10 vittorie, 16 podi e la conquista di tre sfere di cristallo.Unada record quella di, finita direttamente nei libri didello sport italiano. Semplicemente sensazionale il cambio di passo avuto da Federica dalla fine dell’anno scorso fino all’ultimo gigante delle finali di Sun Valley. Sembrava quasi impossibile parlare di vittoria dellanel mese dicembre, con la stessascontenta del proprio rendimento dopo i fine settimana americani di Killington e Beaver Creek e dopo aver mancato anche ila St.