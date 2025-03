Oasport.it - Sci alpino, la classifica dei guadagni: Federica Brignone ha vinto! Tutte le cifre degli italiani in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

e Marco Odermatt sono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sciche è appena terminata. Gli atleti ottengonoassegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara delladele ai Mondiali e la stessa Federazione InternazionaleSport Invernali stila unaintroiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio.La nostraha concluso la sua annata agonistica con 679.100 franchi svizzeri (circa 713.450 euro), portando a casa la Sfera di Cristallo generale, quella di discesa e quella di gigante. La fuoriclasse valdostana si è meritata la somma soprattutto grazie alle dieci vittorie ottenute nel massimo circuito internazionale itinerante (47.