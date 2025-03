Quotidiano.net - Schwarzy junior in imbarazzo: nudo sul set, papà non deve vedere

ll figlio d’arte Patrick Schwarzenegger (31 anni), che nella terza stagione di The White Lotus (su Sky) interpreta il ruolo di Saxon Rattliff – primogenito stolido e arrogante della famiglia Ratliff, trascinato da quest’ultima in un resort di lusso thailandese –, ha detto che guarderà gli ultimi due episodi della serie senza i suoi genitori. Il motivo sarebbero le scene diche lo vedono protagonista, alcune delle quali incestuose (col fratello di fiction). Il giovane attore si è sentito in, ma suo padre Arnold (77 anni) lo ha elogiato sui social: "Che spettacolo. Potrei affermare di essere sorpreso nello scoprire che c’è una scena di, ma cosa posso dire: la mela non cade lontano dall’albero", ha dichiarato, alludendo ai suoi esordi con Terminator e alla scena diintegrale all’inizio del film.