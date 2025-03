Ilfattoquotidiano.it - Schlein al corteo dei metalmeccanici: “Senza di loro non c’è industria”. Contestazioni dai lavoratori Fim-Cisl

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era anche Ellyalla manifestazione deia Roma. La segretaria del Pd è intervenuta per sostenere i: “Siamo qui per sostenere lo sciopero deidinon c’è l’. C’è un calo della produzionele da 26 mesi. Lottano per il rinnovo del contratto perché l’inflazione gli ha rubato potere d’acquisto e non riescono più a fare la spesa – ha detto– Siamo alfianco perché chiedere che i rinnovi dei contratti riconoscano aumenti contrattuali che siano dignitosi”.è stata contestata da una parte dei sindacati: idi Fim-e Uilm: “Via i politici”. “Questa è una piazza che non ha bisogno di cappelli politici” ha detto Giovanna Petrasso, segretaria nazionale della Fit-.L'articoloaldei: “dinon c’è”.