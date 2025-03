Perugiatoday.it - Schianto tra tre auto, soccorsi in azione

Leggi su Perugiatoday.it

Incidente nella mattinata di venerdì 28 marzo a Città di Castello. Intorno alle 11.15 - per cause in fase di accertamento da polizia locale - si è verificato un incidente tra trelungo viale Romagna, all'altezza dell'incrocio con via Gio Batta Venturelli. Nel sinistro sono rimasti.