Schianto tra due veicoli uno si ribalta | scena da incubo in città

Attimi di terrore nella mattina di venerdì 28 marzo: duesi sono scontrati in viale Argonne, causando ilmento di uno dei due mezzi. Fortunatamente, nonostante potesse sembrare un incidente particolarmente grave, ad avere la peggio sono stati solo i duecoinvolti.I soccorsiLa chiamata ai soccorsi è giunta pochi minuti prima delle 7. Un furgone e un’auto si sono scontrati e la vettura più piccola si èta in mezzo alla strada. Sin da subito, le condizioni di entrambi i guidatori non sono apparse gravi, ma per prudenza l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica in codice giallo.L’uomo a bordo del furgone, 32 anni, è rimasto illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il secondo, un 25enne alla guida dell’autota, è uscito autonomamente dalla vettura pressoché indenne, ma è stato comunque accompagnato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per i controlli di routine.