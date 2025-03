Ilrestodelcarlino.it - Schianto a Villa Pigna. Anziano travolse signora, polemica sulla rotatoria

E’ finito all’attenzione del giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli l’incidente stradale avvenuto la mattina del 3 agosto 2023 lungo la Piceno Aprutina, nel territorio diall’altezza del Conad quando una donna ascolana venne investita da un’auto e riportò lesioni per una prognosi di ben 240 giorni, a testimonianza della gravità delle stesse. Assistita dall’avvocato Umberto Gramenzi, la vittima si è costituita parte civile nel procedimento che vede imputato di lesioni stradali gravissime un 80enne di Valle Castellana difeso dall’avvocato Massimo Comini. L’avvocato Gramenzi ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice dell’auto che ha investito la sventurata, in vista del risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Quella mattina l’era alla guida di una Fiat Punto.