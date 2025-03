Lanazione.it - Schiamazzi, litigi e alcol. Chiuso minimarket etnico

continui e cattive frequentazioni. Sono questi i motivi che hanno spinto il questore di Prato, Pasquale De Lorenzo, a chiudere per un mese unin zona via Ferrucci. Il provvedimento è scaturito dai reiterati controlli e servizi effettuati polizia nel locale di somministrazione al dettaglio di generi alimentari e abbigliamento, gestito da una cittadina di nazionalità nigeriana. L’attività, già tenuta sotto controllo in quanto luogo di aggregazione di soggetti gravati da precedenti di polizia e abituati a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato recentemente oggetto di un ulteriore accertamento (il 19 marzo) durante il quale sono stati identificati 13 avventori, molti dei quali cercavano di eludere il controllo. Tra gli identificati, tutti di nazionalità nigeriana, la quali totalità risultava avere pregiudizi di polizia ed uno destinatario di ben tre note di rintraccio per provvedimenti penali a suo carico.