Scherma undici sciabolatrici azzurre in tabellone a Il Cairo

Doppia cifra superata e quasi en plein per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Il. Un’ottima prestazione di squadra per le ragazze del CT Andrea Aquili, visto che sonoleche saranno presenti nelprincipale della gara in Egitto.Michela Battiston era già certa di essere ingrazie alla sua posizione nel ranking mondiale. Alla friulana si sono poi aggiunte dieci compagne di squadra, tra le quali subito dopo la fase a gironi Eloisa Passaro e Benedetta Fusetti, che hanno fatto percorso netto.Dagli assalti preliminari sono state poi promosse Manuela Spica, Michela Landi, Alessia Di Carlo, Maria Clementina Polli, Giulia Arpino, Claudia Rotili, Chiara Mormile e Martina Criscio. L’unica eliminata è stata Carlotta Fusetti, sconfitta nel turno decisivo dalla giapponese Kikuchi.