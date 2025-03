Scherma Coppa del Mondo spada | quindici azzurri in gara a Marrakech

Leggi su Sportface.it

va in scena la tappa dideldi, con in azione sia la categoria femminile che quella maschile. Sulle pedane marocchine sono nove le azzurre del CT Dario Chiadò che trovano la qualificazione per il tabellone principale. Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Federica Isola risultavano già qualificate grazie al posizionamento nel ranking. L’intesa fase preliminare ha consegnato il pass al tabellone da 64 anche a Lucrezia Paulis, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Gaia Caforio e Roberta Marzani. Carola Maccagno, Alessandra Bozza e Alice Clerici si sono invece fermate al turno da 128. La tappa didelproseguirà domani con la seconda giornata di gare, dedicata al tabellone principale da 64.del, i risultati delle fasi preliminariTabellone principale da 64 (sabato)Paulis (ITA) – Ulltjarn (Swe)Marzani (ITA) – Kim (Kor)Fiamingo (ITA) – Yoshimura (Jpn)Santuccio (ITA) – Xing (Chn)Foietta (ITA) – Bezhura (Ukr)Kowalczyk (ITA) – Hsieh (Hkg)Caforio (ITA) – Yu (Chn)Isola (ITA) – Klasik (Pol)Rizzi (ITA) – Park (Kor)Tabellone preliminare da 64Paulis (ITA) b.