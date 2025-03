Lanazione.it - “Scene da guerriglia”. Camion e furgoni per bloccare i portavalori, poi l’assalto

Leggi su Lanazione.it

San Vincenzo (Livorno), 28 marzo 2025 – Sono immagini edaquelle che arrivano dalla Variante Aurelia, dove nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, duesono stati assaltati da un gruppo di malviventi. È successo in direzione sud dopo la galleria di San Carlo, tra le uscite di San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud. Assalto a un furgonelungo la variante Aurelia, in carreggiata sud, poco dopo l'uscita di San Vincenzo (Livorno), 28 marzo 2025. Sul posto stanno intervenendo forze dell'ordine e ambulanze. Il traffico è bloccato e ci sarebbe almeno un mezzo a fuoco che ha provocato una densa colonna di fumo visibile a distanza. ANSA/PAOLO BARLETTANI Un colpo pianificato in quanto i duesono stati bloccati dache hanno interrotto la circolazione sulla carreggiata, prima di dare inizio al