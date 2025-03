Calciomercato.it - Scelta inevitabile da parte della Juventus: rescinde il contratto

La Juve al lavoro perre in anticipo l’accordo in vista del prossimo mercato estivo: gli ultimi sviluppi in casa bianconeraManca poco ormai per vedere all’opera la nuovatargata Igor Tudor. Giovedì l’allenatore croato si è presentato alla stampa e domani farà il suo esordio in panchina nel match di campionato con il Genoa.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itTudor ha rimpiazzato alla guida‘Vecchia Signora’ Thiago Motta, esonerato dopo i deludenti risultati tra Serie A, Champions e coppe nazionali. Unadopo i confrontiscorsa settimana e le umilianti imbarcate contro Atalanta e Fiorentina. L’ex centrocampista – che già quattro anni fa era tornato sotto la Mole da assistente di Pirlo – resterà al timone dei bianconeri almeno fino al Mondiale per Club in programma da metà giugno negli Stati Uniti, come confermato ieri all’inizioconferenza di presentazione dal Dt Giuntoli.