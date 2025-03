Ilgiorno.it - Scatta la stagione. Nove mesi di gare da vivere a tutto gas

Leggi su Ilgiorno.it

caratterizzati da una serie di appuntamenti nazionali e internazionali, motoristici e non: è ricco il calendario 2025 dell’autodromo di Monza. La lunga cavalcata inizia questo fine settimana con il Ferrari Challenge Europe, il monomarca del Cavallino Rampante, giunto all’edizione numero 33, che inaugura la propriasul circuito brianzolo. Il campionato “rosso” torna sulla leggendaria pista monzese a quattro anni di distanza dalla sua ultima apparizione. Il Ferrari Challenge Europe vedrà sfidarsi nel Tempio della Velocità le 296 Challenge. Per quanto riguarda i partecipanti, numeri da record con 72 piloti al via in rappresentanza di 22 Paesi e di 30 concessionari. Dopo i primi giri di pista di ieri, il programma prevede oggi prove libere dalle 9 alle 18, domani le sessioni di qualifica al mattino (dalle 9 alle 11.