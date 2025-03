Abruzzo24ore.tv - Scandalo in Abruzzo: aumentano le tasse per coprire il debito sanitario

L'Aquila - Commissione Bilancio del Consiglio regionale d'in subbuglio: discussione sull'aumento dell'addizionale Irpef per sanare il deficit. Nella giornata del 27 marzo 2025, la Commissione Bilancio del Consiglio regionale d'si è riunita all'Aquila per esaminare il provvedimento proposto dalla Giunta regionale guidata dal presidente Marco Marsilio, volto ad aumentare l'addizionale Irpef. Questa misura è stata suggerita come soluzione peril buco finanziario nel settoreper l''anno 2024. La proposta prevede l'introduzione di scaglioni di reddito per l'addizionale Irpef, interessando i cittadini con un reddito superiore a 28.000 euro, con scaglioni fino a 50.000 euro e oltre. Si stima che questa riforma possa generare un gettito aggiuntivo di circa 44 milioni di euro, destinati ail disavanzo nel settore