Sassuolo attento | il caso stadio può distrarre Reggiana spalle al muro pericolo ’zampata’

Il rischio viene da fuori, per questo derby. Fuori rispetto al campo e alle sue logiche, perché, complici l’enorme vantaggio delin classifica e la sosta per l’attività delle nazionali, in queste due settimane si è parlato più degli aspetti logistici – ma in realtà il tema è ben più profondo, come ben noto – della partita di domani che non della sfida stessa con la. L’avvicinamento al derby ha seguito l’argomento più a Reggio che a, in realtà, ma il concetto non cambia, anzi: da quando è arrivata la certezza che non ci sarà nessuna inversione delle curve, il tema è diventato ancora più rilevante, perché l’anima più calda del tifo granata ha confermato l’intenzione di non entrare alloe di rimanere a sostenere la squadra dall’esterno, in segno di protesta, invitando comunque anche il resto della tifoseria a non comprare il biglietto.