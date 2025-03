Dayitalianews.com - Sardegna: 17enne in gravissime condizioni dopo lo scontro tra monopattino e furgone

Il conducente del mezzo a quattro ruote sarebbe risultato positivo all’alcol test: ilprobabilmente non indossava il caschetto.Il conducente delè risultato positivo all’alcol test mentre il– ora in coma – alla guida delnon aveva il caschetto. Queste – almeno per ora – sono le uniche certezze dell’incidente andato in scena la notte dello scorso mercoledì a Ploaghe. Il giovanissimo, nello schianto, ha riportato un trauma cranico e toracico e ora è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari: è in coma farmacologico. Il terribile schianto è andato in scena all’incrocio tra via Planargia e via Sicilia a Ploaghe: la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Ploaghe con la collaborazione dei colleghi del nucleo radiomobile di Sassari.